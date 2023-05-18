"Яндекс" открыл центр по созданию складских роботов "Яндекс маркета", сообщили в пресс-службе компании. Как пояснил ТАСС руководитель робототехнического направления "Яндекс маркета" Иван Калинов, деятельность центра делится на три направления, включая проверку различных гипотез для развития новых продуктов.

Сама команда робототехники начала работать в центре весной 2023 года, сейчас специалисты тестируют обновленную версию робота-инвентаризатора Spectro. Изделия, тестируемые на этой площадке, помогут "Яндекс маркету" сократить расходы на хранение товаров, повысят эффективность логистики, а также избавят сотрудников складов от монотонных задач.

Что касается направлений основной деятельности центра, то Калинов отметил сборку, производство любых роботов и компонентов к ним, а также "обкатку" основных рабочих сценариев. Далее сценарии "переедут", по его словам, на склад "Маркета" и в продакшн-решения компании.

"И третье - это проверка различных технологических и ресерч-гипотез, которые связаны с развитием наших новых продуктов", - добавил глава направления робототехники "Яндекс маркета".