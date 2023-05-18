$80.76+0.7887.57+0.41

"Яндекс" открыл центр по созданию складских роботов

"Яндекс" открыл центр по созданию складских роботов "Яндекс маркета", сообщили в пресс-службе компании. Как пояснил ТАСС руководитель робототехнического направления "Яндекс маркета" Иван Калинов, деятельность центра делится на три направления, включая проверку различных гипотез для развития новых продуктов.

«Яндекс» открыл центр по созданию складских роботов
© РИА Новости

Сама команда робототехники начала работать в центре весной 2023 года, сейчас специалисты тестируют обновленную версию робота-инвентаризатора Spectro. Изделия, тестируемые на этой площадке, помогут "Яндекс маркету" сократить расходы на хранение товаров, повысят эффективность логистики, а также избавят сотрудников складов от монотонных задач.

Что касается направлений основной деятельности центра, то Калинов отметил сборку, производство любых роботов и компонентов к ним, а также "обкатку" основных рабочих сценариев. Далее сценарии "переедут", по его словам, на склад "Маркета" и в продакшн-решения компании.

"И третье - это проверка различных технологических и ресерч-гипотез, которые связаны с развитием наших новых продуктов", - добавил глава направления робототехники "Яндекс маркета".

В центре есть отдельное пространство площадью около 1 тыс. кв. м с тестовым полигоном, добавили в пресс-службе. Также есть зоны, оборудованные для сборки и настройки роботов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий