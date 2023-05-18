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Палеонтологи обнаружили вымершего морского ящера с зубами, похожими на крестовую отвертку

Ученые открыли новый вид мозазавра с зубами необычной формы, похожей на крестовую отвертку. Об этом сообщает Университет Бата.

Обнаружен новый вид мозозавра с зубами необычной формы
© Fossils

Представитель вида, названного Stelladens mysteriosus, был найден в марокканских отложениях позднего мелового периода, и достигал размера примерно вдвое больше современных дельфинов. Он относился к мозазаврам — в основном хищных морских ящераов, родственных современным варанам.

Новый вид отличается уникальной формой зубов — они обладают похожими на лезвия гребнями, идущими вдоль зуба, так что он напоминает вытянутую вверх звезду или крестовую отвертку. У большинства мозазавров было два похожих на лезвия зазубренных гребня на передней и задней части зуба, чтобы помочь разрезать добычу.

«Это неожиданно. Это не похоже ни на одного мозазавра , ни на какую рептилию, даже ни на одно позвоночное животное из виденных раньше», — сообщает Ник Лонгрич, один из авторов исследования.

Поскольку было обнаружено несколько единообразных зубов, вероятность патологии или мутации исключена. Зубы были маленькими, но крепкими и со стертыми кончиками, что, казалось, исключало добычу с мягким телом. Однако зубы были недостаточно сильны, чтобы раздавить тяжелобронированных животных, таких как моллюски или морские ежи.

Обычно форма зубов связана со стратегией питания, но у ученых пока нет идей, чем именно мог быть полезен такой зуб. Мозазавры появились около 100 миллионов лет назад и исчезли 66 млн лет назад, вместе с динозаврами.

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