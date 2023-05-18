Apple инвестировала $1 млрд в технологию панелей microLED

Apple инвестировала 1 миллиард долларов в технологию панелей microLED
Apple инвестировала не менее 1 миллиарда долларов США за последние десять лет в разработку технологии microLED. Об этом сообщает Nikkei.
В отчете указывалось, что исследования и разработки Apple не были гладкими, особенно перед лицом огромных проблем с микросветодиодными панелями собственного производства. В основном это связано с тем, что микросхема, управляющая панелью microLED, имеет площадь, равную одной сотой площади микросхемы светодиодной панели.
Apple использует свою цепочку поставок для продвижения панелей microLED. Такие поставщики, как Osram (ams-Osram), сотрудничают для разработки компонентов microLED, LG поставляет подложки, а TSMC поставляет чипы для пластин.
В отчете указано, что Apple разработала интегральную схему драйвера для панелей microLED и сотрудничала с несколькими поставщиками для разработки оборудования, необходимого для производства панелей microLED, тем самым увеличивая производственные мощности панелей microLED.
В статье, ранее опубликованной DigiTimes, сообщается, что Apple планирует в будущем заменить материал экрана iPhone с OLED на microLED, чтобы добиться более высокой яркости, более низкого энергопотребления, лучшей контрастности и многого другого.
Ожидается, что Apple Watch Ultra не будут обновлены до microLED до 2025 года, и потребуется несколько лет, чтобы применить их к iPhone, поэтому в ближайшие несколько лет iPhone по-прежнему будет использовать OLED-панели.