$80.76+0.7887.57+0.41

Apple инвестировала 1 миллиард долларов в технологию панелей microLED

Apple инвестировала не менее 1 миллиарда долларов США за последние десять лет в разработку технологии microLED. Об этом сообщает Nikkei.

Apple инвестировала $1 млрд в технологию панелей microLED
© FBM.ru

В отчете указывалось, что исследования и разработки Apple не были гладкими, особенно перед лицом огромных проблем с микросветодиодными панелями собственного производства. В основном это связано с тем, что микросхема, управляющая панелью microLED, имеет площадь, равную одной сотой площади микросхемы светодиодной панели.

Apple использует свою цепочку поставок для продвижения панелей microLED. Такие поставщики, как Osram (ams-Osram), сотрудничают для разработки компонентов microLED, LG поставляет подложки, а TSMC поставляет чипы для пластин.

В отчете указано, что Apple разработала интегральную схему драйвера для панелей microLED и сотрудничала с несколькими поставщиками для разработки оборудования, необходимого для производства панелей microLED, тем самым увеличивая производственные мощности панелей microLED.

В статье, ранее опубликованной DigiTimes, сообщается, что Apple планирует в будущем заменить материал экрана iPhone с OLED на microLED, чтобы добиться более высокой яркости, более низкого энергопотребления, лучшей контрастности и многого другого.

Ожидается, что Apple Watch Ultra не будут обновлены до microLED до 2025 года, и потребуется несколько лет, чтобы применить их к iPhone, поэтому в ближайшие несколько лет iPhone по-прежнему будет использовать OLED-панели.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий