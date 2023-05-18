Найдено древнейшее живое существо на Земле

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли идентифицировали вид с самой долгой эволюционной историей. Это гребневики, которые до сих пор проживают в океанах планеты.

Исследование показало, что гребневики являются ближайшими родственниками самых первых животных Земли, от которых впоследствии произошли все остальные виды, включая людей.

Считается, что последние общие предки всех животных жили 600-700 миллионов лет назад. Они были мягкотелыми и не сохранились в виде окаменелостей, поэтому восстановить их облик невозможно.

«Но мы можем использовать сравнения между живыми животными, чтобы узнать о наших общих предках», – отметил автор исследования, молекулярный биолог Дэниел Роксар.

Ученые уже не в первый раз пытаются создать эволюционное древо животных. Но предыдущие попытки, основанные только на анализе последовательностей генов, давали противоречивые результаты. Так, некоторые исследователи называли первыми животными губок.

Авторы новой научной работы сравнили недавно секвенированные геномы гребенчатой медузы, двух морских губок, двух одноклеточных животных (хоанофлагеллят и амебы) и микробного паразита рыб, родственного как животным, так и грибам (ихтиоспорея), с другими, более современными образцами.

Результаты показали, что губки и современные животные обладают одними и теми же чертами, возникшими в результате редкого типа слияния и перестройки хромосом. Но это свойство отсутствует у гребневиков.

«Гребневики напоминали неживотные виды. Самое простое объяснение заключается в том, что они выделились в отдельную ветвь до того, как произошла эволюция», – говорится в тексте научной работы.

Гребневики сформировались в отдельный вид не менее 700 миллионов лет назад. Ученые подчеркнули, что подобные исследования помогают понять, «что делает животных животными», и проанализировать функции, общие для всех земных видов, сообщает Nature.