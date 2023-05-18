В Баренцевом море нашли метановый вулкан

Ученые из арктического университета Норвегии в партнерстве с исследователями из организации REV Ocean обнаружили метановый вулкан на дне Баренцева моря. Как сообщает пресс-служба университета, эксперты оценивают его возраст в 18 тысяч лет.

Вулкан, получивший название Borealis Mud Volcano, находится внутри большого кратера в 70 морских милях к югу от Медвежьего острова. Впадина расположена на глубине 400 метров. Ее ширина составляет 300 метров, а глубина — 25 метров. На ее склонах живут различные подводные обитатели — актинии, морские звезды, морские пауки и ракообразные. Сам вулкан беспрерывно извергает грязь и метан.