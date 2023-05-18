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В Баренцевом море нашли метановый вулкан

Ученые из арктического университета Норвегии в партнерстве с исследователями из организации REV Ocean обнаружили метановый вулкан на дне Баренцева моря. Как сообщает пресс-служба университета, эксперты оценивают его возраст в 18 тысяч лет.

В Баренцевом море нашли метановый вулкан
© globallookpress.com

Вулкан, получивший название Borealis Mud Volcano, находится внутри большого кратера в 70 морских милях к югу от Медвежьего острова. Впадина расположена на глубине 400 метров. Ее ширина составляет 300 метров, а глубина — 25 метров. На ее склонах живут различные подводные обитатели — актинии, морские звезды, морские пауки и ракообразные. Сам вулкан беспрерывно извергает грязь и метан.

Находка, по мнению ученых, может представлять опасность. Баренцево море считается самым быстро нагревающимся на планете. До этого открытия в регионе уже был один грязевой вулкан — его открыли в 1995 году, на глубине 1250 метров к югу от Шпицбергена. После открытия второго источника извержений тенденция к нагреванию моря стала еще более очевидной.

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