В РФ разработали новый метод повышения точности стыковки в космосе

Специалисты Научно-исследовательского института точных приборов (НИИ ТП, входит в холдинг "Российские космические системы" Госкорпорации "Роскосмос" ) разработали новый метод повышения точности и надежности измерений при стыковке космических кораблей. Технология направлена на исключение тех самых ситуаций, когда автоматика космического корабля отказывается "ловить" станцию, и космонавтам приходится переходить на ручное управление.

Как рассказали в РКС, одна из особенностей работы радиотехнических систем, в том числе и системы взаимных измерений "Курс", которая сегодня обеспечивает стыковку космических кораблей с МКС, - это обилие переотражений сигналов от элементов различных конструкций. Так, МКС имеет сложную конфигурацию и состоит из различных модулей, батарей, ферм и прочих конструкций. Поэтому измеряемые при стыковке параметры нередко искажаются, что может приводить к потере "стыковочного" контакта космического аппарата со станцией.