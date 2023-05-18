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Как повысить точность стыковки в космосе: новый метод разработали российские ученые

Специалисты Научно-исследовательского института точных приборов (НИИ ТП, входит в холдинг "Российские космические системы" Госкорпорации "Роскосмос") разработали новый метод повышения точности и надежности измерений при стыковке космических кораблей. Технология направлена на исключение тех самых ситуаций, когда автоматика космического корабля отказывается "ловить" станцию, и космонавтам приходится переходить на ручное управление.

В РФ разработали новый метод повышения точности стыковки в космосе
© Пресс-служба ГК «Роскосмос»

Как рассказали в РКС, одна из особенностей работы радиотехнических систем, в том числе и системы взаимных измерений "Курс", которая сегодня обеспечивает стыковку космических кораблей с МКС, - это обилие переотражений сигналов от элементов различных конструкций. Так, МКС имеет сложную конфигурацию и состоит из различных модулей, батарей, ферм и прочих конструкций. Поэтому измеряемые при стыковке параметры нередко искажаются, что может приводить к потере "стыковочного" контакта космического аппарата со станцией.

По словам специалистов, техническим результатом разработки НИИ ТП стало повышение точности измерения в условиях помех переотражения. И, как следствие, рост отказоустойчивости систем измерения параметров относительного движения космических аппаратов.

Изобретение "Способ формирования принимаемого пространственно-временного сигнала, отраженного от наблюдаемой многоточечной цели при работе радиолокационной системы" отмечено на XXVI Московском международном салоне изобретений "Архимед-2023".

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