Компания Honor опубликовала фото и видео новых смартфонов Honor 90 и Honor 90 Pro, которые получат камерные блоки разных форм. Об этом сообщает GSM Arena.

Отличительной особенностью новинок станет основная камера с датчиком Samsung HP3 разрешением 200 Мп. На фото видно, что Honor 90 оснащен двумя круглыми модулями, в первом из которых две камеры, а во втором – третья камера и вспышка. Камеры Honor 90 Pro устроены аналогичным образом, но модули при этом не круглые, а более продолговатые. На задних панелях новинок можно заметить градиент, а также выпуклый узор.

Кроме того, известно, что «старшая» модель получит процессор Snapdragon 8+ Gen 1, OLED-экран с разрешением в 1,5К и поддержку быстрой зарядки на 90 Вт. Honor 90, в свою очередь, «потянет» лишь 66 Вт.

Honor

Остальные характеристики новинок будут раскрыты во время официального анонса, который запланирован на 29 мая 2023 года.