Почти четверть россиян пострадали от киберпреступлений

При этом более трети (35%) пользователей стараются нигде не вводить свои данные

© сгенерировано нейросетью Сбера Kandinsky 2.1.

19-20 мая 2023 года в московском Парке Горького пройдёт фестиваль кибербезопасности PHDays, на котором специалисты наглядно в развлекательной форме покажут, как противостоять взломам, фейковым ссылкам и краже паролей. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co, генерального информационного партнёра мероприятия, опросили почти 200 тысяч интернет-пользователей и узнали, попадались ли они на крючок кибермошенников и что делают ради сохранности своих данных.

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Более трети (38%) респондентов отметили, что никогда не становились жертвами интернет-мошенников. 23% не уберегли свои данные, ещё 23% признались, что были на грани, но вовремя спохватились и приняли меры. 16% отметили, что от киберпреступлений пострадали их знакомые.

Среди пострадавших у 37% украли пароль от личных соцсетей и воспользовались аккаунтом, 25% выдавали мошенникам все цифры своей платёжной карты. 21% открывали фишинговую ссылку (сайт, который крадёт конфиденциальную информацию), у 9% взламывали рабочий компьютер, у 8% похищали их личные данные (фото, видео, переписки).

При этом 63% участников опроса уверены, что знают все правила кибербезопасности. 27% признают, что им не помешало бы дополнительное обучение, каждый десятый (10%) считает эту сферой сложной и сам не сможет детально разобраться.

Респонденты перечислили, какие правила соблюдают при интернет-активности. 42% не вводят персональные данные на подозрительных сайтах, 35% стараются вообще нигде их не вводить. 16% особенно следят за паролями от онлайн-банков, 7% не беспокоятся о взломе.

Одна из главных личных «киберценностей» – это пароли. Специалисты советуют придумывать сложные и пользоваться шифровальными сервисами. Тем не менее 39% россиян уверены, что у них хорошие пароли и отличная память. У 32% коды доступа записаны в бумажном виде и хранятся в надёжном месте. 15% пользуются сервисами для безопасного хранения паролей, 14% признались в использовании простых и легко запоминающихся последовательностей.

О кибербезопасности большинство (63%) узнавали сами. У 15% есть специалисты среди родственников, которые помогают советами, 12% проходили инструктаж на рабочем месте, каждый десятый (10%) посещал специальные курсы вне работы.