Почти треть россиян хранят фото своего паспорта в смартфоне

Почти треть (29%) россиян хранят на своих смартфонах фотографии паспорта и других важных документов. Об этом свидетельствуют результаты опроса New Kaspersky по заказу «Лаборатории Касперского», поступившие в «Газету.Ru».

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Кроме того, 17% опрошенных признались, что хранят скриншоты или фото документов других людей, 15% сохраняют рабочую переписку, а 13% — фотографируют свои пароли, чтобы их не забыть.

При этом по результатам декабрьского опроса компании 40% россиян выразили обеспокоенность тем, что их смартфон может быть заражен вирусом, 38% испугались сталкерского ПО, а 22% респондентов боятся того, что их личные данные могут быть зашифрованы программами-вымогателями.

«В целом люди осознают, с какими киберугрозами могут столкнуться владельцы смартфонов. Однако, несмотря на это, пользователи могут хранить конфиденциальные и корпоративные данные на устройствах без всякой защиты, обмениваться ими в мессенджерах, не задумываться о защите самого девайса от различных зловредов», — заявил эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

Галов посоветовал хранить фото документов в специальных защищенных хранилищах, а для секретных комбинаций пользоваться менеджерами паролей. При этом не лишним будет настроить двухфакторную аутентификацию во всех сервисах, где это возможно, и не пренебрегать использованием антивирусов на всех своих устройствах.