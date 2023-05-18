Учёные создали первый детализированный 3D-скан «Титаника»

Исследователи отмечают, что модель позволила визуализировать затонувший корабль с учётом множества мелких деталей: можно рассмотреть даже серийный номер на лопасти одного из корабельных винтов. Эксперты считают, что цифровая копия может быть использована для выяснения новых подробностей о том, как затонул пассажирский лайнер.