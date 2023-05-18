Учёные создали первый детализированный 3D-скан «Титаника»
Учёные создали первую детализированную трёхмерную реконструкцию «Титаника». Об этом сообщает News.Sky.
Исследователи отмечают, что модель позволила визуализировать затонувший корабль с учётом множества мелких деталей: можно рассмотреть даже серийный номер на лопасти одного из корабельных винтов. Эксперты считают, что цифровая копия может быть использована для выяснения новых подробностей о том, как затонул пассажирский лайнер.
«Это «Титаник», каким его ещё никто не видел», — считает руководитель экспедиции к кораблю Герхард Зайфферт.
Объём полученных данных составляет около 16 терабайт. Реконструкция создана при помощи 715 тысяч фотографий, которые сделали беспилотные аппараты «Ромео» и «Джульетта» на глубине около четырёх километров.
Atlantic Productions/Magellan
Atlantic Productions/Magellan