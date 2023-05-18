Google внедрит ИИ для помощи рекламодателям и авторам YouTube

Компания Google намерена использовать новые модели генеративного искусственного интеллекта (ИИ) для рекламы и помощи создателям видеоконтента на YouTube, сообщает CNBC.

На прошлой неделе компания представила новую мощную языковую модель, обученную работать с массивами тестовых данных — PaLM 2. Инструменты на базе новой ИИ-модели планируется применить для помощи рекламодателям при создании своих собственных медиаресурсов. Авторам YouTube PaLM 2 поможет создавать видеоролики, сказано в документах компании, которые изучили журналисты CNBC.

В корпорации также тестируют разработку для создания заголовков и описаний роликов, ориентированных на молодую аудиторию YouTube.

Кроме того, Google планирует внедрить нейросети и для оптимизации расходов, увеличения доходов и повышения рентабельности бизнеса. В таком случае ИИ могут внедрить в более чем 100 сервисов компании, включая Play Store, Gmail, Android Search и Maps.

CNBC уточняет, что чат-боты службы поддержки могли бы предоставлять конкретные ответы на запросы рекламодателей, прежде чем предлагать рекламный план, который наилучшим образом подойдёт заинтересованному клиенту. В документах также указано, что Google работает над собственной нейросетью для создания изображений, аналогичной Stable Diffusion (или DALL-E от OpenAI). Эта модель генеративного ИИ позволяет быстро создавать изображения в различных стилях по текстовым описаниям пользователей.