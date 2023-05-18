"Ростех" начал работу над гибридным двигателем мощностью 500 кВт

МОСКВА , 18 мая. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Ростех) приступила к изготовлению демонстратора гибридной силовой установки мощностью 500 кВт, которая сможет применяться в беспилотниках, многоцелевых вертолетах и самолетах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ростеха.

"В прошлом году мы изготовили и завершили испытания демонстратора ГСУ мощностью 100 кВт, на базе которого отработали принципиальные технические решения, смогли заставить все элементы установки согласованно работать под управлением нашей САУ. Сформированный задел позволил нам подойти к целевому рубежу в 500 кВт", - рассказал замдиректора перспективных программ "ОДК-Климов" Михаил Шемет, слова которого приводятся в сообщении.

Ожидается, что гибридные силовые установки будут иметь преимущества перед традиционными газотурбинными. В частности, это уменьшенный расход топлива и повышение безопасности полетов за счет наличия двух источников энергии вместо одного, а также возможность взлета летательных аппаратов с коротких взлетно-посадочных полос и повышенная маневренность.