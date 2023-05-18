Apple поделилась программой WWDC 2023

Apple опубликовала подробную информацию о своей грядущей всемирной конференции разработчиков Apple (WWDC), которое впервые будет включать в себя экскурсию по Apple Park, серию расширенных сессий разработчиков и, по-видимому, вечернее мероприятие.

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WWDC 2023 будет гибридным мероприятием. Apple проведет целый день для разработчиков, которые примут участие в личном мероприятии в штаб-квартире Apple в Калифорнии. Основной доклад компании состоится 5 июня в 10:00 по тихоокеанскому времени (20:00 по Киеву, Москве и Минску, а также в 23:00 по Астане). На мероприятии разработчики смогут увидеть запуск iOS 17, следующих iPad и MacOS и многое другое. Помимо программного обеспечения, Apple также анонсирует несколько аппаратных продуктов.

Видео дня

По окончании основного доклада разработчики отправятся на обед в Caffe Macs (Apple Park) в 12:00 по тихоокеанскому времени (22:00 по Киеву, Москве и Минску, а также в 01:00 по Астане).

Затем разработчики смогут посетить Platforms State of Union, ещё один основной доклад, на котором Apple прольет больше света на анонсы дня. После этого разработчики встретятся с командой в Apple Park. Примерно в то же время Apple также проведет экскурсию по Apple Park под названием «Inside the Ring» для разработчиков, зарегистрировавшихся на сайте. Все остальные дни с 6 по 9 июня WWDC 2023 будет проходить в онлайн-формате.

Ежегодно компания из Купертино анонсирует новое программное обеспечение, а иногда и новое оборудование. На мероприятии в этом году будут представлены долгожданные iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 и tvOS 17. Ожидается также, что Apple представит и свою гарнитуру смешанной реальности, известную как гарнитура AR/VR. Устройство будет оснащено 4K-экранами micro-OLED для двух глаз, кремниевым чипом Apple и сканером радужной оболочки глаза для различных целей. Гарнитура также получит несколько камер и датчиков для поддержки навигации на основе жестов. Предположительно, стоимость AR/VR составит $3000-4000.