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Телескоп "Цейс 300" возобновит работу после зимы 20 мая

Телескоп-рефрактор "Цейс 300" Московского планетария, предназначенный для массовых наблюдений Солнца, Луны и других планет земной группы, а также туманностей и галактик, возобновит работу после закрытия на зиму 20 мая. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе планетария.

Телескоп «Цейс 300» возобновит работу 20 мая
© РИА Новости

"В субботу, 20 мая, начинает свою работу Большая обсерватория Московского планетария и установленный в ней телескоп-рефрактор "Цейс 300" - главный наблюдательный инструмент", - сказали ТАСС в Московском планетарии.

Обсерватория закрывается на зимний период, так как использование купола Большой обсерватории в минусовые температуры может повредить его рабочие механизмы.

Телескоп-рефрактор (с линзой в роли объектива) изготовила компания "Карл Цейс Йена" в середине прошлого века. В Москве его ввели в эксплуатацию в 1989 году. Регулярные наблюдения с его помощью проводились в 1990-2002 годы до закрытия планетария на реконструкцию. Использование телескопа возобновилось в 2011 году.

"Телескоп Большой обсерватории предназначен для массовых наблюдений широкого круга небесных светил: Солнца, Луны, планет, туманностей, шаровых и рассеянных звездных скоплений, галактик. Во время экскурсии в Большую обсерваторию можно познакомиться с ее устройством и увидеть результаты наблюдений, которые производились научным сотрудником Московского планетария, астрономом Никитой Шаморгиным", - уточнили астрономы.

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