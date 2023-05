Apple выпустила наушники Beats в стиле бренда-конкурента

Многие профильные порталы сравнили новинку от Apple с наушниками Nothing Ear (1), которые были представлены в 2021 году. Прозрачность корпуса стала отличительной фишкой бренда Nothing — например, смартфон Nothing Phone тоже выполнен в аналогичном «стиле». Впрочем, внешне Beats Studio Buds+ не похожи на Nothing Ear (1), так что говорить о стопроцентном копировании не приходится.