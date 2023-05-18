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Apple выпустила новые беспроводные наушники в стиле бренда-конкурента

Компания Apple выпустила новые беспроводные наушники Studio Buds+ под брендом Beats, отличительной особенностью которых является прозрачный корпус, а также прозрачный кейс. Информация о новинке уже появилась на официальном сайте Apple.

Apple выпустила наушники Beats в стиле бренда-конкурента
© Beats

Наушники получили функцию активного шумоподавления с тремя микрофонами, режим прозрачности, защиту от влаги под стандарту IPx4, а также поддержку Dolby Atmos. Модель способна работать в течение 9 часов на одном заряде, либо в течение 36 часов, если использовать кейс.

Многие профильные порталы сравнили новинку от Apple с наушниками Nothing Ear (1), которые были представлены в 2021 году. Прозрачность корпуса стала отличительной фишкой бренда Nothing — например, смартфон Nothing Phone тоже выполнен в аналогичном «стиле». Впрочем, внешне Beats Studio Buds+ не похожи на Nothing Ear (1), так что говорить о стопроцентном копировании не приходится.

Модель также представлена в черном и белом цветах. Стоимость новинки составляет $170 (около 13,7 тыс. руб.).

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