Нейросети ChatGPT и Sage провалили университетский экзамен по истории

"Есть тип, когда студент выучил кое-что, но делает вид, что он знает все. И тогда, опираясь на какие-то обрывочные сведения, он начинает импровизировать и строить целостные ответы, которые на самом деле оказываются проблемными. Примерно так делает нейросеть: там, где материал имеет однозначные ответы, нейросеть отвечает нормально, адекватно, но в остальном она имитирует самостоятельные рассуждения, и здесь начинаются проблемы, потому что нейросеть может просто выдумывать факты, несуществующие работы или авторов", - рассказывает Киселев.