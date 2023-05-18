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Инженеры изобрели очки, читающие по губам

Группа американских инженеров придумала очки, которые умеют «читать по губам». Данная разработка может сильно помочь тем, у кого есть физические ограничения.

Инженеры изобрели очки, читающие по губам
© Ferra.ru

Если же говорить о людях без проблем со здоровьем, то и для них новинка будет полезна.

Представьте, что вы на громком концерте и хотите позвонить другу. Но он вас не слышит из-за музыки. Или вы не можете говорить, но хотите передать свои мысли. Вот тут-то и пригодятся такие очки!

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Внутри этих очков спрятаны два миниатюрных элемента, умеющих улавливать любое движение ваших губ и кожи лица. После такого «захвата», специальная программа анализирует эти движения и понимает, что вы хотите сказать.

Во время эксперимента создатели очков обучили девайс понимать 32 слова, которые нужны для управления приложениями на смартфоне, а также все десять цифр. Оказалось, что устройство угадывает слова с точностью до 95%.

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