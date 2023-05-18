Европейцы создадут теплозащитный экран-оригами для космических аппаратов

Частная компания Space Forge разработает складной теплозащитный экран космического корабля, похожий на оригами. Об этом сообщает Европейское космическое агентство.

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При спуске космического аппарата с орбиты он входит в атмосферу, и из-за огромной скорости разогревается в результате трения о воздух. Поскольку температура при спуске может значительно превысить тысячу градусов, возвращаемые космические аппараты защищают специальными щитами из материала, который не дает проникать жару внутрь. Многие из них работают за счет абляции: при сгорании части материала образуется пограничный слой с теплозащитными свойствами.

Проектируемый складной теплозащитный экран «Придвен», названный в честь корабля легендарного короля Артура, будет работать иначе. При спуске тканевый экран из термостойкого сплава будет раскрываться, и за счет большой площади охлаждаться с помощью излучения. Кроме того, этот же экран будет работать как воздушный тормоз, благодаря чему спутнику не потребуется парашют, и его можно будет поймать с помощью натянутой сети.