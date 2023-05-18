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Google Pixel 7a стал лучшим недорогим смартфоном по качеству камеры

DxOmark, у которых достаточно авторитета в области тестирования фотокамер, опубликовала результаты оценки недорогого Google Pixel 7a. Хотя Pixel широко известны своими исключительными возможностями камеры, более доступная цена Pixel 7a все же имеет некоторые оговорки.

Google Pixel 7a стал лучшим недорогим смартфоном по качеству камеры
© Google

По данным DxOmark, Pixel 7a занял впечатляющее 2-е место в рейтинге High-End, расположившись между Pixel 7 и Pixel 6. Однако в глобальном рейтинге телефон занял 27-е место, уступив iPhone 14. Первенство осталось за Huawei P60 Pro.

Во время тестирования Pixel 7a продемонстрировал сильные стороны в передаче естественных цветов и поддержании точного баланса белого на фотографиях. Он также продемонстрировал эффективную стабилизацию видео. Устройство отлично справилось с управлением экспозицией как на фото, так и на видео, а режим «боке» обеспечил точную оценку глубины. Сверхширокоугольный объектив обеспечил более широкое поле зрения по сравнению с другими устройствами этого класса.

Тем не менее, в некоторых областях Pixel 7a не справился с задачей. Dxomark выявил потерю деталей в видеоклипах, недоэкспозицию в сложных портретных сценах, шумы в помещениях и при слабом освещении, ограниченную глубину резкости, нестабильный баланс белого при ярком свете и видео в помещениях, а также такие артефакты, как эффект слияния на фотографиях и видео.

Pixel 7a использует 64-мегапиксельный основной датчик, 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 13-мегапиксельную фронтальную камеру.

Если вас расстроили минусы устройства, то учитывайте, что стоит оно 499 долларов.

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