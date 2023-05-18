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Samsung начнёт выпускать новый тип аккумуляторов, который лучше нынешних почти во всём

Samsung сделала большой шаг в области создания нового вида батареек — твердотельных аккумуляторов.

Samsung начнёт выпускать твердотельные аккумуляторы
© Ferra.ru

Этим занимаются сразу два подразделения компании. Первое — Samsung Electro-Mechanics. Оно создаёт твердотельные аккумуляторы для мобильных устройств и носимых гаджетов. Второе — Samsung SDI — работает над созданием таких батарей для электромобилей.

Твердотельные аккумуляторы являются технологией нового поколения, которая может хранить больше энергии на том же пространстве, что и обычные батареи. Плюс срок службы такой батареи заметно дольше.

По слухам, Samsung SDI уже собирается запустить их пилотное производство в текущем квартале. В прошлом году подразделение уже показывало прототип разработки.

Сообщается, что в случае электромобилей, такая батарея позволит проехать до 800 км без перезарядки и выдержать до 1000 циклов перезарядки.

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