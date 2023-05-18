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Маск нашел у Microsoft «рубильник» для отключения OpenAI

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск подверг критике работу технологического стартапа OpenAI, создавшего чат-бота с элементами искусственного интеллекта ChatGPT. О своем видении компании он рассказал в интервью телеканалу CNBC.

Маск заявил о способности Microsoft «отключить OpenAI» в любой момент
© Газета.ru

Предприниматель покинул совет директоров OpenAI в 2018 году, а через год стартап стал компанией с ограниченной прибылью. Это решение вызвало негодование у Маска.

«Кажется странным, что что-то может быть некоммерческим с открытым исходным кодом и каким-то образом превратиться в коммерческое закрытое предприятие. Это похоже на то, как если бы создали организацию для спасения тропических лесов Амазонки, а превратили ее в лесопромышленную компанию, вырубили лес и продали его за деньги», — добавил он в эфире CNBC.

По версии Маска, Microsoft имеет контроль над стартапом и способна «отключить OpenAI» в любой момент.

«Они создают какой-то цифровой суперинтеллект, почти богоподобный интеллект, а надо понимать, кто все контролирует» — отметил бизнесмен.

Миллиардер уточнил, что в прошлом инвестировал около $50 млн в стартап и сыграл «важную роль» в наборе ключевых ученых и инженеров. Маск действительно был одним из первых инвесторов OpenAI — он и нынешний генеральный директор стартапа Сэм Альтман были двумя соучредителями еще в 2015 году.

«Я причина существования OpenAI. Я придумал имя. OpenAI начиналась как некоммерческая организация с открытым исходным кодом», — заключил бизнесмен.

В мае венчурный капиталист Винод Хосла заявил агентству Bloomberg, что призывы Илона Маска замедлить развитие ИИ могут быть уловкой, чтобы помочь ему наверстать упущенное и догнать конкурентов.

По версии инвестора Джина Мюнстера, Маск активно вовлечен в собственный стартап ИИ под названием X.ai.

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