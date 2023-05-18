Названы пять лучших смартфонов по цене до 25 тысяч рублей

Пять лучших смартфонов до 25 тысяч рублей. Составлен майский рейтинг
Gizchina: в мае лучшим смартфоном до 25 000 рублей стал Xiaomi Poco F4. Субфлагманский смартфон компании стоит около 24 000 рублей. На второе место в рейтинге эксперты поставили Vivo T2x, который по своим характеристикам больше всего подходит любителям мобильных игр. На третьей строчке Realme 10 Pro+ 5G c большим 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+. Также в список попали бюджетный Poco X5 Pro 5G и Redmi Note 12 5G.
Xiaomi Poco F4
Раньше смартфон стоил дороже, но стоило цене упасть, и его начали расхватывать, пишет портал Gizchina. По словам экспертов, телефон оснащён «невероятно мощным» процессором Qualcomm Snapdragon 879. Гаджет может похвастаться 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.
Экран у смартфона 6,67-дюймовый, с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Имеется три камеры: основная на 64 Мп, ультраширокоугольная на 8 Мп и макромодуль с разрешением 2 Мп. Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт.
Vivo T2X
Второе место в рейтинге редакция отдала другому высокопроизводительному смартфону — Vivo T2X. Он оснащён процессором MediaTek Dimensity 1300. Оперативка ещё больше, чем у Poco F4 — 8 ГБ. Встроенная память составляет 128 ГБ.
У Vivo T2X установлен 6,58-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и высокой частотой обновления — 144 Гц. «Это делает его отличным устройством для мобильных геймеров», — отметили эксперты.
На задней панели стоит основная камера на 50 Мп, дополненная макромодулем с разрешением 2 Мп. Аккумулятор на 6000 мАч поддерживает зарядку мощностью 44 Вт.
Realme 10 Pro+ 5G
В тройку лидеров попал смартфон Realme 10 Pro «с относительно мощным процессором» MediaTek Dimensity 1080, 8 ГБ оперативной 128 ГБ встроенной памяти. У телефона 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касания 360 Гц.
Основную камеру на 108 Мп дополняют 8-мегапиксельный ультраширокоугольный сенсор и макромодуль на 2 Мп. Ёмкость батарейки — 5000 мАч, заряжается с мощностью до 67 Вт.
Poco X5 Pro 5G
Телефон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 778G, имеет 8 ГБ оперативной и целых 256 ГБ встроенной памяти. Тоже оснащён большим 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.
Разрешение основной камеры составляет 108 Мп, имеется сверхширокоугольный объектив на 8 Мп и макрокамерой на 2 Мп. На передней панели стоит «селфи-камера» на 13 Мп.
Redmi Note 12 5G
Последнее место в рейтинге самых лучших смартфонов до 25 000 рублей эксперты отдали Redmi Note 12 5G. Телефон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, имеет 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. У него 6,67-дюймовой OLED-панель с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.
Основная камера на 48 Мп. Телефон может похвастаться аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и быстрой зарядкой.
Ранее портал Gizchina составлял рейтинг 5 лучших смартфонов, которые стоят ещё дешевле — до 11 500 рублей по текущему курсу. В топ-5 вошли Poco M5, Ulefone Note 16 Pro и Redmi 12C.