Названы пять лучших смартфонов по цене до 25 тысяч рублей

Gizchina: в мае лучшим смартфоном до 25 000 рублей стал Xiaomi Poco F4. Субфлагманский смартфон компании стоит около 24 000 рублей. На второе место в рейтинге эксперты поставили Vivo T2x, который по своим характеристикам больше всего подходит любителям мобильных игр. На третьей строчке Realme 10 Pro+ 5G c большим 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+. Также в список попали бюджетный Poco X5 Pro 5G и Redmi Note 12 5G.

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Xiaomi Poco F4

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Раньше смартфон стоил дороже, но стоило цене упасть, и его начали расхватывать, пишет портал Gizchina. По словам экспертов, телефон оснащён «невероятно мощным» процессором Qualcomm Snapdragon 879. Гаджет может похвастаться 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Экран у смартфона 6,67-дюймовый, с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Имеется три камеры: основная на 64 Мп, ультраширокоугольная на 8 Мп и макромодуль с разрешением 2 Мп. Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт.

Vivo T2X

Второе место в рейтинге редакция отдала другому высокопроизводительному смартфону — Vivo T2X. Он оснащён процессором MediaTek Dimensity 1300. Оперативка ещё больше, чем у Poco F4 — 8 ГБ. Встроенная память составляет 128 ГБ.

У Vivo T2X установлен 6,58-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и высокой частотой обновления — 144 Гц. «Это делает его отличным устройством для мобильных геймеров», — отметили эксперты.

На задней панели стоит основная камера на 50 Мп, дополненная макромодулем с разрешением 2 Мп. Аккумулятор на 6000 мАч поддерживает зарядку мощностью 44 Вт.

Realme 10 Pro+ 5G

В тройку лидеров попал смартфон Realme 10 Pro «с относительно мощным процессором» MediaTek Dimensity 1080, 8 ГБ оперативной 128 ГБ встроенной памяти. У телефона 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касания 360 Гц.

Основную камеру на 108 Мп дополняют 8-мегапиксельный ультраширокоугольный сенсор и макромодуль на 2 Мп. Ёмкость батарейки — 5000 мАч, заряжается с мощностью до 67 Вт.

Poco X5 Pro 5G

Телефон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 778G, имеет 8 ГБ оперативной и целых 256 ГБ встроенной памяти. Тоже оснащён большим 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

Разрешение основной камеры составляет 108 Мп, имеется сверхширокоугольный объектив на 8 Мп и макрокамерой на 2 Мп. На передней панели стоит «селфи-камера» на 13 Мп.

Redmi Note 12 5G

Последнее место в рейтинге самых лучших смартфонов до 25 000 рублей эксперты отдали Redmi Note 12 5G. Телефон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, имеет 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. У него 6,67-дюймовой OLED-панель с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

Основная камера на 48 Мп. Телефон может похвастаться аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и быстрой зарядкой.