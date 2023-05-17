BMW построила электрический катер на подводных крыльях

Компания BMW представила катер с электрической силовой установкой и батареями от модели i3.

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Он называется The Icon и на фоне других лодок выделяется необычным дизайном и оформлением внутреннего убранства. На одном заряде аккумулятора катер проплывает около 100 километров и может похвастаться максимальной скоростью в 55 километров в час.

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Катер The Icon — пожалуй, самая неожиданная премьера 76-го Каннского кинофестиваля. Судно на подводных крыльях построено BMW в сотрудничестве с верфью Tyde, сооснователь которой, Тобиас Хоффритц, в прошлом работал креативным директором студии инновационных разработок Designworks, входящей в состав BMW Group. Собственно Designworks и придумала внешность «Иконы», Tyde реализовала задумку, а отделение BMW i поделилось шестью старыми батареями от хэтчбека i3.

В BMW катер называют «олицетворением роскоши будущего» и подчеркивают, что это не прототип, а готовый к запуску в производство продукт. В длину судно достигает 13,15 метра, а его корпус будто сложен в технике оригами. Центральный элемент — стеклянная структура с изломами, внутри которой находится напоминающая калейдоскоп лаундж-зона. Для изготовления всей мебели, в том числе вращающихся кресел, использована листовая сталь, что заставляет солнце бликовать на полу, создавая иллюзию волн.

The Icon оснащен двумя 136-сильными электромоторами, способными разогнать катер до максимальных 30 узлов (55 километров в час). Блок батарей общей емкостью 240 киловатт-часов гарантирует запас хода около 100 километров. Секрет эффективности, как и в случае с Candela С-8, — в подводных крылья, которые снижают трение о воду на 80 процентов. Ест аудиосистема с поддержкой объемного звука Dolby Atmos и система управления с 32-дюймовым сенсорным дисплеем, работающая на BMW Operating System 8.