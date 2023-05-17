$80.76+0.7887.57+0.41

Раскрыты четыре совета Apple по продлению работы iPhone

Американская компания Apple обновила рекомендации по правильному обращению с аккумуляторами смартфонов iPhone любых моделей. На четыре новых совета по продлению работы батареи обратили внимание техноблогеры с портала "Палач".

Раскрыты четыре совета Apple по продлению работы iPhone
© Depositphotos

"Не допускайте перегрева или, напротив, переохлаждения устройства. Apple советует держать окружающую температуру в диапазоне 16-22 градуса Цельсия", - говорится в статье.

Раньше в компании из Купертино утверждали, что "айфон" способен хорошо работать при температуре 0-35 градусов. По версии специалистов, особенно важно не перегреть телефон на пляже, в душном помещении или салоне автомобиля.

Также владельцев мобильных гаджетов призвали устанавливать все обновления. "Они могут исправить ошибки, связанные с работой аккумулятора. При этом бета-версии iOS могут снизить уровень автономности", - заметили блогеры.

Третья рекомендация для пользователей - снимать чехол во время зарядки. Из-за нарушения теплообмена температура корпуса iPhone легко может выйти за предел в 22 градуса.

"Не забывайте поменять батарею смартфона, когда уровень ее максимальной емкости достигнет или опустится ниже 80%", - добавили блогеры.

По их словам, в лучшем случае старая батарея будет разряжаться быстрее и тормозить работу смартфона, а в худшем - гаджет может загореться.

В начале мая китайские пользователи новейших смартфонов iPhone 14 Pro пожаловались на проблемы с дисплеями, которые буквально отклеиваются из-за вздутия аккумулятора.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий