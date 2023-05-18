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Астрономы открыли экзопланету размером с Землю, предположительно покрытую вулканами

Астрономы обнаружили планету размером с Землю за пределами Солнечной системы, которая предположительно вулканически активна. Об этом сообщает NASA.

Обнаружена планета размером с Землю за пределами Солнечной системы
© NASA

Планета LP 791-18 d обращается вокруг красного карлика, удаленного на расстояние около 90 световых лет от Земли, расположенного в южном созвездии Чаши. По оценкам специалистов, эта планета лишь немного больше и массивнее Земли, и при этом находится в приливном захвате — то есть повернута к звезде одной стороной. Открытие было сделано путем анализа данных телескопов TESS, Spitzer и ряда наземных обсерваторий.

Из-за приливного захвата дневная сторона планеты, скорее всего, очень горяча, и на ней вряд ли может существовать жидкая вода. Однако анализ показал, что LP 791-18 d при обращении вокруг звезды регулярно проходит близко к LP 791-18 с, гораздо более массивной внешней планете. Гравитационное взаимодействие планет заставляет вытягиваться орбиту планеты d в эллипс, отчего ее недра подвергаются разогреву под действием приливных сил. Приливный разогрев, в свою очередь, скорее всего вызывает регулярные извержения вулканов, подобно тому, как это происходит с Ио и другими спутниками планет-гигантов Солнечной системы. При извержении, вероятно, выделяются газы, которые могут создать атмосферу с давлением, пригодным для существования жидкой воды на ночной стороне.

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