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В Помпеях обнаружили новые скелеты

Команда археологов обнаружила в Помпеях два новых скелета. Рядом с ними находилась амфора и другие артефакты. Об этом пишет портал Phys.org.

В Помпеях обнаружили новые скелеты
© Phys.org

Согласно предварительному анализу, останки принадлежат двум мужчинам в возрасте около 55 лет или старше. Предположительно, они погибли в результате землетрясения, произошедшего из-за известного извержения вулкана Везувий, которое засыпало город пеплом в 79 году нашей эры.

Вероятнее всего они умерли, когда землетрясение разрушило стену в комнате, где они пытались спрятаться. Скелеты лежали на боку в поджатыми ногами, а у одного из них на левой руке находилось кольцо. У одного из мужчин была поднята рука, как будто он хотел защититься. По словам специалистов, смерть должна была наступить из-за множественных травм, вызванных обрушением части здания.

Кроме того, в комнате с погибшими находилась амфора, кувшины, вазы и другие сосуды. Рядом с жертвами лежал сверток ткани, где раньше были бусины для ожерелья и монеты. В соседнем помещении исследователи нашли домашний алтарь в виде фрески и узкую ванную комнату с туалетом.

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