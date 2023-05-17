NASA планирует запустить ракету с ядерным двигателем в 2027 году

NASA раскрыло новые подробности планируемого в 2027 году запуска ракеты с ядерным двигателем. Их приводит WCCF Tech.

© wccftech.com

В частности, в NASA сообщили, что намерены спланировать запуск таким образом, чтобы он ни при каких обстоятельствах не угрожал Земле. С этой целью нацуправление не станет активировать ядерный реактор пока ракета не удалится от планеты на безопасное состояние.

Также в NASA рассказали, что разрабатывают ядерный реактор, в основе которого будет лежать принцип не получения электричества от ядерного реактора, а использования тепла для нагревания водорода и создания таким образом нужной тяги. Нацуправление работает над этим проектом вместе с DARPA. Его главной целью является достижение тяги в десять тысяч фунтов-силы.