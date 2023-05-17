В NASA завершили сборку 288-Мп камеры космического телескопа «Роман»

288-мегапиксельный мультиспектральный датчик изображений установлен в камеру Wide Field Instrument (WFI), которая станет основой космического телескопа «Нэнси Грейс Роман» (WFIRST). Как сообщает пресс-служба NASA, он будет делать снимок в 100 раз большего участка неба, нежели на это способен телескоп «Хаббл», при том же уровне детализации.

© Roman.gsfc.nasa.gov

Массив датчиков (Focal Plane System, FPS) был разработан инженерами Центра космических полетов NASA имени Годдарда и специалистами компании Teledyne Scientific & Imaging. Кроме того, команда NASA также разработала необходимую электронику и собрала FPS. Сама WFI разрабатывается специалистами компании Ball Aerospace. Некоторое время назад FPS был доставлен в сборочный центр, где его установили в прибор.

Массив состоит из 18 отдельных матриц с разрешением 16,8 Мп каждая. Все вместе они будут создавать огромные изображения космоса в инфракрасном спектре, каждый из которых по размерам превышает кадр, сделанный «Хабблом».

Сборка камеры закончится установкой систем охлаждения. Датчики инфракрасного телескопа должны надёжно охлаждаться до очень низких температур, без чего свет от далеких звезд и галактик просто не получить. Для отвода тепла будет использоваться множество радиаторов. Испытать систему должны уже этим летом.