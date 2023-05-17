На Марсе найдена «Открытая книга»
Ровер Curiosity обнаружил книгу в твердом переплете, лежащую на поверхности Марса, передает Techexplorist.com.
По мнению скептиков, это всего лишь обычный камень. Вместе с тем часть исследователей увидела у объекта страницы и вполне различимый шрифт.
Снимок сделали на 3800 день пребывания аппарата на Красной планете. Для того чтобы сделать снимок, машине нужно было остановиться и задействовать манипулятор, на конце которого есть камера с настраиваемым объективом. Пока не ясна до конца природа обнаруженной «книги».
Ранее телеканал CNN сообщил, что астронавты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) проведут 378 дней в изоляции в условиях, имитирующих базу на поверхности Марса, в рамках подготовки к экспедиции на эту планету.