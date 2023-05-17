Ровер Curiosity обнаружил книгу в твердом переплете, лежащую на поверхности Марса, передает Techexplorist.com.

По мнению скептиков, это всего лишь обычный камень. Вместе с тем часть исследователей увидела у объекта страницы и вполне различимый шрифт.

NASA

Снимок сделали на 3800 день пребывания аппарата на Красной планете. Для того чтобы сделать снимок, машине нужно было остановиться и задействовать манипулятор, на конце которого есть камера с настраиваемым объективом. Пока не ясна до конца природа обнаруженной «книги».