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На Марсе найдена «Открытая книга»

Ровер Curiosity обнаружил книгу в твердом переплете, лежащую на поверхности Марса, передает Techexplorist.com.

По мнению скептиков, это всего лишь обычный камень. Вместе с тем часть исследователей увидела у объекта страницы и вполне различимый шрифт.

NASA

Снимок сделали на 3800 день пребывания аппарата на Красной планете. Для того чтобы сделать снимок, машине нужно было остановиться и задействовать манипулятор, на конце которого есть камера с настраиваемым объективом. Пока не ясна до конца природа обнаруженной «книги».

Ранее телеканал CNN сообщил, что астронавты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) проведут 378 дней в изоляции в условиях, имитирующих базу на поверхности Марса, в рамках подготовки к экспедиции на эту планету.

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