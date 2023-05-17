«Китайский Google» представил детский смартфон с тотальным родительским контролем

Китайский технологический гигант Baidu представил свой первый смартфон Xiaodu Qinghe, который отличается от конкурентов необычной концепцией. Это "смартфон-репетитор" для школьников с тотальным родительским контролем, сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru.

© Baidu

Xiaodu Qinghe работает на базе специальной прошивки, которая предлагает пользователю обширный набор образовательных возможностей. На главном экране смартфона расположен виртуальный репетитор с функциями голосового помощника, который помогает ребенку в учебе. С его помощью можно читать книги, выполнять задания, изучать новые темы, играть в шахматы, вести дневник и многое другое.

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Также заявлено наличие более тысячи встроенных учебников и 30 тыс. курсов по разным предметам. Пользователь может слушать аудиокниги, проходить онлайн-курсы с поддержкой ИИ, а также тестировать свои знания с помощью контрольных работ и лекций от чат-бота. Все выполненные задания можно отсканировать — нейросети проверят правильность и дадут обратную связь.

Смартфон также позволяет пользователю развлекаться в свободное время. На устройстве можно смотреть видео, запускать игры, общаться в соцсетях и использовать другие приложения.

Причем родители пользователя смогут подключаться к смартфону через удаленный доступ и следить за его обучением. Кроме того, родители смогут отслеживать местоположение ребенка с точностью до 10 метров, включать камеру на смартфоне, чтобы видеть окружение ребенка, удалять контакты и составлять черные списки друзей, которые не нравятся родителям. Также смартфон предоставит родителям возможность просматривать фото, видео, переписки и другую информацию на устройстве ребенка.

Вместе с тем смартфон умеет оповещать родителей, если ребенок пользуется устройством в неподходящих условиях, например, лежа или при плохом освещении.

Xiaodu Qinghe появится в продаже эксклюзивно в Китае 22 мая. Стоимость и характеристики устройства будут объявлены в день начала продаж.