Microsoft возрождает провальный MP3-плеер Zune
Microsoft разыграет ранее непроданный MP3-плеер Zune в рамках рекламной компании недавно вышедшей третьей части фильма Marvel «Стражи галактики». Об этом корпорация сообщила в своем Twitter-аккаунте.
Отмечается, что упаковка с плеером с объемом памяти в 8 Гб раньше не вскрывалась, и компания не знает, «работает ли он». Чтобы выиграть устройство достаточно поставить лайк и ретвитнуть пост в социальной сети.
В правилах конкурса отмечается, что стоимость плеера сейчас составляет 180 долларов. Вместе с тем, наибольший интерес к Zune могут проявить коллекционеры старой техники — скорее всего, попав в их руки, упаковка с плеером так и останется нераскрытой.
Отметим, что Zune оказался провальным устройством на фоне основного конкурента — Apple iPod. Он не привлек достаточного внимания покупателей и впоследствии его выпуск был остановлен. Отметим, что и сам iPod сейчас кажется чем-то анахроничным, особенно в эпоху смартфонов и стриминговых сервисов.