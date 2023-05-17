Microsoft возрождает провальный MP3-плеер Zune

Microsoft разыграет ранее непроданный MP3-плеер Zune в рамках рекламной компании недавно вышедшей третьей части фильма Marvel «Стражи галактики». Об этом корпорация сообщила в своем Twitter-аккаунте.

Отмечается, что упаковка с плеером с объемом памяти в 8 Гб раньше не вскрывалась, и компания не знает, «работает ли он». Чтобы выиграть устройство достаточно поставить лайк и ретвитнуть пост в социальной сети.

В правилах конкурса отмечается, что стоимость плеера сейчас составляет 180 долларов. Вместе с тем, наибольший интерес к Zune могут проявить коллекционеры старой техники — скорее всего, попав в их руки, упаковка с плеером так и останется нераскрытой.