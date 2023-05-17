$80.76+0.7887.57+0.41

Microsoft возрождает провальный MP3-плеер Zune

Microsoft разыграет ранее непроданный MP3-плеер Zune в рамках рекламной компании недавно вышедшей третьей части фильма Marvel «Стражи галактики». Об этом корпорация сообщила в своем Twitter-аккаунте.

Microsoft возрождает провальный MP3-плеер Zune
© flickr.com

Отмечается, что упаковка с плеером с объемом памяти в 8 Гб раньше не вскрывалась, и компания не знает, «работает ли он». Чтобы выиграть устройство достаточно поставить лайк и ретвитнуть пост в социальной сети.

В правилах конкурса отмечается, что стоимость плеера сейчас составляет 180 долларов. Вместе с тем, наибольший интерес к Zune могут проявить коллекционеры старой техники — скорее всего, попав в их руки, упаковка с плеером так и останется нераскрытой.

В Google предупредили об удалении всех неактивных аккаунтов

Отметим, что Zune оказался провальным устройством на фоне основного конкурента — Apple iPod. Он не привлек достаточного внимания покупателей и впоследствии его выпуск был остановлен. Отметим, что и сам iPod сейчас кажется чем-то анахроничным, особенно в эпоху смартфонов и стриминговых сервисов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий