У горилл выявили способность справляться с детскими травмами

В отличие от других видов животных, гориллы лучше переносят детские невзгоды. Особи, пережившие негативный опыт, чаще умирали в раннем возрасте, однако риск смерти после шести лет снижался на 70%, что было обусловлено, в частности, большей продолжительностью жизни у самцов. Полученные данные показывают, что негативный опыт детства необязательно ухудшает взрослую жизнь у ближайших родственников человека. Следовательно, понимание того, как наилучшим образом стимулировать аналогичную устойчивость к потрясениям в раннем возрасте у людей, может быть пересмотрено. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

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Неблагоприятные условия в раннем возрасте влияют на здоровье и долголетие взрослых особей многих животных, в том числе рыб, птиц, бабуинов и лошадей. Люди также сталкиваются с последствиями негативного детского опыта во взрослом возрасте, однако из-за комбинации поведенческих, экологических и культурных факторов отследить это довольно сложно. Наблюдения за животными позволяют отсеять лишнее и исследовать биологические механизмы, определяющие влияние детских невзгод на взрослую жизнь. Однако не у всех животных удается обнаружить какие-либо закономерности. Например, потеря матери в раннем возрасте почти на сказывается на гориллах. Понимание того, как эти животные преодолевают жизненные препятствия, позволит лучше понять особенности человека и смягчить влияние негативного детского опыта.

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Биологи из Фонда горилл Дайан Фосси (Руанда) и Мичиганского университета (США) изучили влияние неблагоприятных условий в раннем возрасте на выживание отдельных организмов и группы в целом. Исследователи использовали данные, собранные за 55 лет о 253 диких гориллах, обитающих в Национальном парке вулканов в Руанде. Они выделили шесть типов невзгод, которые могут произойти в раннем возрасте с гориллой: потеря отца или матери, переживание смерти члена группы в результате детоубийства, нестабильность социальной группы, наличие небольшого числа сверстников в социальной группе и наличие конкурирующего брата или сестры, который родился вскоре после них. Авторы учитывали количество невзгод, которое перенесло животное, его возраст в тот момент, а также его продолжительность жизни.

Оказалось, что чем больше неблагоприятных событий пережила горилла до шести лет, тем вероятнее она умирала в молодом возрасте. Однако в шесть лет у горилл заканчивается юношеский возраст и если животное прожило больше, то продолжительность его жизни не зависела от числа невзгод. Кроме того, если горилла, особенно самец, перенесла три и более негативных события, она жила дольше; риск смерти во взрослом возрасте снижался на 70%. Исследователи предполагают, что это было связано с «отбором жизнеспособности». То есть если горилла справилась с невзгодами и пережила трудные события в детстве, значит, она лучше приспособлена и, следовательно, имеет больше шансов прожить долгую жизнь. Полученные результаты сильно отличались от того, что известно о других животных.

Кроме того, устойчивость молодых особей может быть связана со сплоченностью социальной группы горилл. Предыдущие исследования показали, что, когда маленькая горилла теряет маму, она не остается одна, так как другие особи начинают больше с ней общаться. Даже высокоранговый самец, который не является ей биологическим отцом, проводит с молодой гориллой больше времени.

«Эти сильные социальные сети могут обеспечить критическую социальную буферизацию, как было показано на людях. Качество наших социальных отношений является очень важным предиктором нашего здоровья и долголетия — в некоторых случаях более важным, чем генетика или образ жизни», — рассказывают авторы исследования.

С другой стороны, гориллы обитают в очень богатой ресурсами среде. Ученые считают, что особи может быть легче пережить трудности, если ей не приходится постоянно беспокоиться о достаточном количестве еды и воды.

Таким образом, виды, подобные нашему, могут неплохо переносить детские невзгоды. Исследование горилл показывает, что несчастья в детстве не определяют дальнейшую жизнь особи. Вероятно, поддержка со стороны окружающих может значительно облегчить судьбу животного.