$80.04-0.7386.50-1.08

Билайн «натренировали» ИИ искать проблемы в сетях

Система «Виртуальный эксперт по качеству», используемая в компании «Билайн», предсказывает возникновение проблем на сетях заранее и устраняет их ещё до обращения клиентов. Этот искусственный интеллект постоянно отслеживает состояние около 150 тысяч базовых станций по всей России и анализирует более 30 параметров сети. Он способен предсказать проблемы, опираясь на эти данные, чтобы минимизировать их влияние на качество работы сети.

Билайн «натренировали» ИИ искать проблемы в сетях
© Ferra.ru

Система «Виртуальный эксперт по качеству» значительно сократила нагрузку на технических специалистов, которые занимаются устранением проблем на сетях. Кроме того, она используется для контроля качества сети, управления абонентским трафиком и обнаружения аварий. Она также следит за стабильностью потребления услуг абонентами и при обнаружении серьезных сбоев проводит проверку на возможность аварии.

Команда экспертов по качеству в настоящее время анализирует все возникшие инциденты, чтобы определить причины деградации и улучшить модель системы. Это позволит в будущем автоматизировать процесс устранения неполадок максимально возможно.

Недавно в одном из регионов система оперативно зафиксировала и определила единую причину деградации пропускной способности 491 БС(базовых станций), за счёт чего нам удалось в разы сократить время устранения, а соответственно, и объем абонентских обращений. В процессе устранения проблемы мы получили около 300 обращений от клиентов, но без превентивных мер эти цифры увеличились бы в разы Алексей Казаев Технический директор Северо-Западного региона «Вымпелком»

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий