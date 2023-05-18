Билайн «натренировали» ИИ искать проблемы в сетях

Система «Виртуальный эксперт по качеству», используемая в компании «Билайн», предсказывает возникновение проблем на сетях заранее и устраняет их ещё до обращения клиентов. Этот искусственный интеллект постоянно отслеживает состояние около 150 тысяч базовых станций по всей России и анализирует более 30 параметров сети. Он способен предсказать проблемы, опираясь на эти данные, чтобы минимизировать их влияние на качество работы сети.

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Система «Виртуальный эксперт по качеству» значительно сократила нагрузку на технических специалистов, которые занимаются устранением проблем на сетях. Кроме того, она используется для контроля качества сети, управления абонентским трафиком и обнаружения аварий. Она также следит за стабильностью потребления услуг абонентами и при обнаружении серьезных сбоев проводит проверку на возможность аварии.

Команда экспертов по качеству в настоящее время анализирует все возникшие инциденты, чтобы определить причины деградации и улучшить модель системы. Это позволит в будущем автоматизировать процесс устранения неполадок максимально возможно.