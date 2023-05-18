Стала известна стоимость МС-21 для российских авиакомпаний

«Государство поможет уменьшить финансовую нагрузку на авиакомпании. А еще эти меры позволят снизить цены на билеты, и, значит, полеты станут дешевле», – сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ.

Итого российский самолет МС-21 вдвое доступнее, чем самолет от иностранного производителя, например Boeing или Airbus той же вместимости, добавляют в пресс-службе. До 2030 года авиакомпании получат 270 отечественных лайнеров. «Аэрофлот» уже подписал договор на покупку 210 МС-21. Испытания самолета с российским крылом и двигателем ПД-14 уже завершены, Росавиация выдала одобрение на внесение этих изменений в конструкцию. К концу 2024 года по плану завершится формирование русифицированного облика самолета МС-21, об этом накануне в интервью ТАСС сообщил вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров.