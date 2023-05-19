Ученые рассчитали, как правильно разбавлять виски водой и льдом

Команда ученых из университетов Вашингтона, Мичигана и Орегона провела исследование оптимальных пропорций воды для разбавления виски. Согласно работе, опубликованной в журнале Foods, регулярные потребители виски тяжелее различали ржаной виски, бурбон, односолодовый виски и скотч, если они были разбавлены водой более чем на 20%.

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Для эксперимента ученые опросили подопытных, какие ароматы они чувствуют в виски, и составили на этой основе список распространенных оттенков. Среди них были запахи бекона, кукурузной муки, сена, дуба, резины, опилок, ванили и другие. После этого исследователи взяли выборку из 25 сортов виски, включая разновидности из США, Ирландии, и Шотландии. Они были разбавлены до разных степеней: от 100% виски до 50/50 (виски и вода).

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После этого ученые представили разбавленный виски подопытным, и, предсказуемо, запахи изменились. Дело в том, что одни молекулы лучше соединяются с жиром, тогда как другие — с водой. Об этом прекрасно знают повара, смешивающие специи для блюд. Гидрофильные молекулы предпочитают воду, а липофильные — жир. Гидрофобные же молекулы не смешиваются с водой, из-за чего они сбиваются вместе или прицепляются к более дружелюбным материям.

Именно в этом и скрывается причина изменений. Разбавление гидрофобных и липофильных молекул объясняет, почему ароматы так ощутимо меняются. Разные сорта виски начинают походить друг на друга на отметке в 20%, т.к. не-гидрофильные молекулы вытесняются. На это можно возразить, что виски по большей части состоит из воды — почему тогда повышение концентрации жидкости столь значительно влияет на аромат?

Дело в законе Генри: он затрагивает разные объемы газов, растворенные в воде или витающие над ее поверхностью. Над стаканом для виски есть пустое пространство, и процент газа, растворенного в напитке, прямо пропорционален объему газа, который содержится в этом пространстве.