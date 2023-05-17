Миру предрекли опасное повышение температуры

Ближайшие пять лет могут стать самыми теплыми на Земле с момента начала наблюдений за погодой и климатом, что приведет к «далекоидущим последствиям». Опасное повышение температуры в будущем миру предрекли специалисты Всемирной метеорологической организации, соответствующий доклад был опубликован в среду, 17 мая.

По словам ученых, в период с 2023 по 2027 год с 98-процентной вероятностью на Земле будут наблюдаться рекордно высокие температуры. Они также пришли к выводу, что с 66-процентной вероятностью средняя температура на поверхности планеты в один из годов в период с 2023 по 2027 год будет на 1,5 градуса Цельсия выше, чем показатель уровней доиндустриальной эпохи. Кроме того, в указанный период количество дождей в Северной Европе, в Сибири, на Аляске, а также в африканском регионе Сахель увеличится, а над Амазонкой и в некоторых частях Австралии — уменьшится.

Причиной рекордно высоких температур исследователи назвали наличие в атмосфере парниковых газов, которые влияют на глобальное потепление, а также природное явление Эль-Ниньо. По словам генерального секретаря Всемирной метеорологической организации Петтери Тааласа, прогнозируемый рост температуры «будет иметь далекоидущие последствия для здоровья, продовольственной безопасности, управления водными ресурсами и окружающей среды». Он также призвал готовиться к такому сценарию.

Автор исследования доктор Леон Хермансон подытожил, что средняя температура на Земле будет продолжать увеличиваться, «уводя нас все дальше от привычного климата». Ученые выразили беспокойство полученными результатами исследования.