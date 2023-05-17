Первые роботизированные телескопы BlackGEM приступили к работе

Европейская южная обсерватория (ESO) заявила о начале работы первых трех роботизированных телескопов BlackGEM. Как сообщает пресс-служба научной организации, устройства будут искать источники гравитационных волн в оптическом диапазоне.

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Массив, состоящий из 15 телескопов, будет дополнять информацию детекторов гравитационных волн LIGO и Virgo. Они могут обнаруживать слияние черных дыр или нейтронных звезд в определенном участке пространства, однако не способны указать точное место, где произошло подобное событие. BlackGEM призван устранить этот пробел, быстро осматривая участок неба и фиксируя все изменения. Если они будут выявлены, то цель для детального изучения передадут более крупным телескопам.

У каждого из устройств системы сравнительно небольшое зеркало — всего 65 см. Несмотря на это, благодаря расположению на высокогорном плато в Чили их обзор и разрешение должны быть превосходными даже по сравнению с большими телескопами в других местах.