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Описан метод раскрытия владельцев анонимных Telegram-каналов

Любой человек оставляет множество следов в процессе коммуникации в интернете, в том числе, это справедливо для администраторов и владельцев анонимных Telegram-каналов. Сотрудники правоохранительных органов раскрывают их личности, в том числе, с помощью изучения этих следов. Об этом «Ленте.ру» рассказал эксперт центра аналитики внешних цифровых рисков «РТК-Солар» Александр Вураско.

Описан метод раскрытия владельцев анонимных Telegram-каналов
© РИА Новости

«Это всегда комплекс мероприятий, нет какой-то серебряной пули. Человек о себе оставляет множество следов в процессе интернет-коммуникации, и, чем более он активен, тем больше следов оставляет», — сказал Вураско.

Эксперт также добавил, что тактика и методика оперативно-разыскной деятельности, включая ту часть, которая относится к деанонимизации владельцев Telegram-каналов, представляют собой секретные сведения и не подлежат разглашению.

Ранее сообщалось о задержании администраторов анонимных Telegram-каналов, работавших во многих регионах России. Их учетные записи регистрировались на сим-карты операторов Украины, Испании, Черногории, Словении.

«За установку так называемых блоков на негатив, то есть краткосрочного или длительного нераспространения компрометирующей информации, сообщники вымогали денежные средства», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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