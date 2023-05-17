Описан метод раскрытия владельцев анонимных Telegram-каналов

Любой человек оставляет множество следов в процессе коммуникации в интернете, в том числе, это справедливо для администраторов и владельцев анонимных Telegram-каналов. Сотрудники правоохранительных органов раскрывают их личности, в том числе, с помощью изучения этих следов. Об этом «Ленте.ру» рассказал эксперт центра аналитики внешних цифровых рисков «РТК-Солар» Александр Вураско.