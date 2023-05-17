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Появились изображения нового планшета Samsung с вырезом в стиле iPhone

Авторитетный инсайдер OnLeaks опубликовал рендеры нового планшета Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, который получит вырез под камеру в стиле «челки» на iPhone, Об этом сообщает портал My Smart Price.

Появились изображения нового планшета Samsung с «челкой»
© OnLeaks/MySmartPrice

Так, согласно источнику, новинка получит аналогичный предшественнику дизайн и сохранит 14,6-дюймовый дисплей с вырезом под фронтальную камеру. Единственное внешнее отличие будет заключаться в том, что пара камер на задней панели устройства получат другое оформление, приближенное к дизайну линейки смартфонов Galaxy S23.

OnLeaks/MySmartPrice

Известно, что новый Galaxy Tab S9 Ultra получит до 16 ГБ оперативной памяти и от 256 ГБ хранилища. Подробные характеристики устройства не раскрываются, но, вероятнее всего, планшет получит чип Snapdragon 8 Gen 2.

Ожидается, что презентация линейки планшетов Galaxy Tab S9 состоится летом 2023 года.

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