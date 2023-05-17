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Новый Nothing Phone получит более слабое «железо», чем ожидалось

В базе данных бенчмарка Geekbench появилась информация о смартфоне Nothing Phone (2), благодаря которой стали известны характеристики устройства. Об этом сообщает портал My Smart Price.

Новый Nothing Phone получит более слабое «железо», чем ожидалось
© Marques Brownlee/Youtube

Так, согласно источнику, смартфон прошел бенчмарк и набрал в Geekbench 1253 и 3833 балла в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. Из этих данных также следует, что Nothing Phone (2) работает на базе прошлогоднего флагманского чипсета Snapdragon 8 Gen 1, хотя ранее предполагалось об использовании разогнанной версии 8+ Gen 1.

Также бенчмарк раскрыл объем оперативной памяти тестируемого устройства, который составил 12 ГБ. При этом не исключено, что в продажу также поступит базовая версия с 8 ГБ ОЗУ.

Ожидается, что Nothing Phone (2) будет представлен летом 2023 года. По слухам, смартфон получит AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддержку спутниковой связи и фирменный полупрозрачный дизайн задней крышки с подсветкой.

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