Луне предрекли стать новой экономической зоной

Генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер считает, что низкая околоземная орбита и Луна в будущем станут "новыми экономическими зонами".

"Европа демонстрирует большое превосходство в космосе в таких областях, как наблюдение Земли, наука, телекоммуникации, спутниковая навигация, - сказал он в опубликованном в среду интервью испанской газете El País. - В этих областях мы находимся на первом уровне вместе с США или Китаем".

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"Однако в остальном мы далеки от этого уровня, - добавил глава ЕКА. - Один из них - ракеты. Мы были лидерами в этой отрасли 10 лет назад, но рынок пусковых установок полностью изменился".

"Мы также не на высоте в освоении космоса людьми и роботами, где мы далеки от США, Китая и Индии", - уточнил Ашбахер, добавив, что "освоение человеком космоса имеет огромный геополитический потенциал".

"Представьте, что мы могли бы быть как США, запуская своих астронавтов, а также приглашая другие страны к сотрудничеству, сейчас на космической станции, а в ближайшие годы и на Луне, - заявил глава ЕКА. - Это явная демонстрация силы, чего нет у Европы".

"Есть еще одна важная переменная, - подчеркнул Ашбахер. - Низкая околоземная орбита и Луна превратятся в новые экономические зоны".

"На Луне есть ресурсы, которые можно использовать, и в ближайшие годы она станет крупнейшим центром человеческих исследований, - сказал он. - Когда я говорю о будущей экономической зоне, я имею в виду не следующий год, а следующее десятилетие и далее". "Как может Европа, обладающая таким космическим превосходством, такой экономической мощью и таким количеством блестящих инженеров и ученых, остаться в стороне? - уточнил глава ЕКА. - Если мы хотим оставаться экономической силой, мы должны стать космической силой".