Acer выпустила 27-дюймового конкурента iMac с тонкими рамками

Компания Acer запустила в Европе продажи 27-дюймового моноблока Aspire S27 с тонкими рамками. Об этом сообщает сетевое издание Rozetked.

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Моноблок оснащен 27-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560х1440 пикселей, стереодинамиками и магнитным креплением для веб-камеры. Пользователи могут выбрать между 2-мегапиксельной камерой с разрешением 1080p или 1440p на 5 Мп с кольцевой подсветкой и легко отсоединять их при необходимости. Корпус моноблока выполнен из алюминия.

Компьютер доступен в двух модификациях — с процессором Intel Core i5-1240P и SSD-накопителем на 512 ГБ, а также с Intel Core i7-1260P и SSD на 1 ТБ. Обе модели поддерживают до 32 ГБ оперативной памяти DDR4.

Также заявлено наличие порта HDMI второго дисплея, порта USB-C 3.2 Gen 2, двух разъемов USB-A 3.2 Gen 2 и USB 3.2 Gen 1, а также порта Ethernet. Для беспроводной связи используются Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.0. Встроенный сканер отпечатков пальцев обеспечит безопасность данных пользователя. В комплект поставки также входят беспроводная клавиатура и мышь.