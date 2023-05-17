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Фирменные смартфоны Google получат необычную функцию

Пользователи смартфонов серии Google Pixel смогут использовать свои устройства в качестве видеорегистраторов благодаря новой функции приложения «Личная безопасность». Об этом сообщает портал 9to5Google, проанализировавший последнюю версию приложения.

Смартфоны Google Pixel смогут работать в качестве видеорегистратора
© Google

Функция Dashcam позволит записывать видео и аудио в фоновом режиме, не мешая работе других приложений. Записанные файлы будут автоматически удаляться через три дня после записи, если их не сохранить вручную. Одна минута записи займет около 30 МБ памяти.

Для удобства пользователей функция Dashcam будет автоматически включаться и выключаться при подключении к определенному Bluetooth-устройству, например, бортовому компьютеру автомобиля. По данным 9to5Google, функция Dashcam появится на смартфонах Google Pixel в июне 2023 года в рамках очередного обновления Feature Drop.

В Google Play уже существует несколько приложений от сторонних разработчиков, которые реализуют функцию видеорегистратора на смартфоне. Однако функция Dashcam будет интегрирована в фирменное приложение «Личная безопасность», которое предназначено для защиты пользователей в экстренных ситуациях.

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