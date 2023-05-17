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В Google предупредили об удалении всех неактивных аккаунтов

Google удалит все личные учетные записи, которыми не пользовались в течение двух лет. Об этом сообщается в блоге вице-президента компании Рут Кричели.

В Google предупредили об удалении всех неактивных аккаунтов
© globallookpress.com

Новая политика вступает в силу с мая 2023 года, но в Google пообещали не удалять аккаунты до декабря. Мера коснется Google Workspace (почты Gmail, текстового редактора Docs, облачного хранилища Drive и других), YouTube и Google Photo.

Компания планирует разослать пользователям несколько предупреждающих уведомлений, и само удаление неактивных учетных записей будет происходит поэтапно. Оно затронет только личные аккаунты и не коснется учетных записей предприятий и организаций.

Чтобы избежать удаления, нужно войти в свою учетную запись Google (или какой-либо сервис компании) и совершить какое-либо действие - прочитать электронное письмо, посмотреть видео, если это YouTube.

В первую очередь будут удалены аккаунты, которые были созданы и затем никогда не посещались пользователем.

Как заявили в Google, эта мера направлена на предотвращение угроз безопасности. В компании пришли к выводу, что в старых учетных записях с большей вероятностью используются ненадежные пароли и с меньшей вероятностью применяются современные меры безопасности, такие как двухэтапная идентификация (к примеру, ввод и пароля, и кода из смс). Это делает аккаунты гораздо более уязвимыми для фишинга, взлома и спама.

В последний раз в Google обновляли свою политику относительно неактивных аккаунтов в 2020 году. Тогда в компании объявили, что будут удалять весь контент из сервиса, которым человек перестал пользоваться, но саму учетную запись сохранят.

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