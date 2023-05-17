Покрытие Юпитера Луной: где и во сколько смотреть

В среду, 17 мая, Луна окажется на линии наблюдать-планета и временно перекроет Юпитер. Как сообщает пресс-служба Московского планетария, космическое явление можно будет увидеть с 17:00 мск — еще в дневное время, когда в Москве будет светло.

Сперва тонкий серп Луны приблизится к Юпитеру и в указанное время закроет его. К 17:20 Юпитер появится уже из-за темной стороны Луны. Лучше всего явление можно будет наблюдать в северных широтах. Чем севернее и западнее наблюдатель будет находится от столицы, тем лучше будет виден процесс.

Отметим, что в тот момент Луна и Юпитер еще будут низко над горизонтом — на угловой высоте от 7° до 3°. По этой причине, для наблюдения потребуется место с хорошим обзором западной части неба до самого горизонта. С помощью бинокля или телескопа можно найти Луну, левее которого будет заметна ярка «звезда» — Юпитер. Кроме того, могут быть видны и два спутника гигантской планеты — Ганимед и Каллисто. Они будут располагаться ниже и правее газового гиганта.