«Яндекс» внедрил нейросеть YandexGPT в «Алису»

"Яндекс" внедрил языковую модель YandexGPT в виртуального помощнике "Алиса", об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Яндекс" первым в мире внедрил большую языковую модель нового поколения в виртуального помощника - в "Алису", - рассказали в пресс-службе.

Благодаря этому "Алису" можно попросить писать тексты и предлагать идеи почти так же хорошо, как разбирающийся в теме человек, отметили в пресс-службе.

Функция доступна в приложении" Яндекс", в браузере, в станциях и "умных" телевизорах с "Алисой". В частности, виртуальный помощник может написать сценарий для выпускного, составить деловое письмо, предложить план путешествия и варианты подарка на свадьбу.