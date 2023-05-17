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"Яндекс" внедрил нейросеть YandexGPT в виртуальный помощник "Алиса"

"Яндекс" внедрил языковую модель YandexGPT в виртуального помощнике "Алиса", об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Яндекс» внедрил нейросеть YandexGPT в «Алису»
© ТАСС

"Яндекс" первым в мире внедрил большую языковую модель нового поколения в виртуального помощника - в "Алису", - рассказали в пресс-службе.

Благодаря этому "Алису" можно попросить писать тексты и предлагать идеи почти так же хорошо, как разбирающийся в теме человек, отметили в пресс-службе.

Функция доступна в приложении" Яндекс", в браузере, в станциях и "умных" телевизорах с "Алисой". В частности, виртуальный помощник может написать сценарий для выпускного, составить деловое письмо, предложить план путешествия и варианты подарка на свадьбу.

На данный момент технология работает в тестовом режиме. Нейросеть YandexGPT обучали на суперкомпьютерах "Яндекса". В будущем "Алиса" с внедренной нейросетью сможет учитывать контекст беседы.

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