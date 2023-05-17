$79.98+0.8887.16+1.08

OpenAI разработала нейросеть Shap-E, умеющую создавать из текстового описания 3D-модели

Популярная сейчас компания OpenAI выпустила новую модель генеративного искусственного интеллекта Shap-E, способную генерировать 3D-изображения по текстовому описанию, сообщается на сайте компании. Скачать и попробовать Shap-E уже сейчас можно с популярного ресурса GitHub.

Представлена нейросеть Shap-E, создающая из текстового описания 3D-модели
© Unsplash

ИИ умеет генерировать скульптуры, а также архитектуру и детали механизмов, что может потом пригодиться для 3D-печати. У нейросети имеется особый набор функций, что дает ей возможность орудовать трехмерными моделями на основе двухмерных изображений. Далее сгенерированные объекты вполне можно экспортировать в иные приложения.

GitHub

Напомним, что OpenAI также предлагает теперь купившим подписку ChatGPT Plus интегрировать ИИ в свой браузер.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий