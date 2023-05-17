Представлена нейросеть Shap-E, создающая из текстового описания 3D-модели

Популярная сейчас компания OpenAI выпустила новую модель генеративного искусственного интеллекта Shap-E, способную генерировать 3D-изображения по текстовому описанию, сообщается на сайте компании. Скачать и попробовать Shap-E уже сейчас можно с популярного ресурса GitHub.

ИИ умеет генерировать скульптуры, а также архитектуру и детали механизмов, что может потом пригодиться для 3D-печати. У нейросети имеется особый набор функций, что дает ей возможность орудовать трехмерными моделями на основе двухмерных изображений. Далее сгенерированные объекты вполне можно экспортировать в иные приложения.