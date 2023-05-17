В коре Марса нашли радиоактивные источники тепла

Аппарат InSight помог ученым определить толщину марсианской коры. Результаты исследования показали, что внешний слой Красной планеты гораздо толще, чем у Земли и у Луны. Кроме того, в коре присутствуют радиоактивные источники тепла.

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Исследование провели с помощью анализа сейсмических волн. В 2022 году на Марсе произошло самое сильное землетрясение из когда-либо зарегистрированных. Его силу оценили в 4,6 балла. Сейсмические волны несколько раз обогнули планету, дав ученым важные сведения о ее структуре.

Расчеты показали, что средняя толщина коры Марса составляет от 42 до 56 км. Наиболее тонкий слой находится на равнине Исиды (10 км), наиболее широкий – в провинции Фарсида (90 км).

Для сравнения – средняя толщина земной коры составляет от 21 до 27 км, лунной – от 34 до 41 км.

Исследование также показало, что плотность марсианской коры примерно одинакова по всей планете, но в южном полушарии простирается глубже. В этом слое встречаются скопления радиоактивных тепловыделающих элементов: тория, калия и урана. По мнению ученых, они могут быть связаны с регулярно наблюдаемыми «марсотрясениями», сообщает Geophysical Research Letters.