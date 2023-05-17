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Стало известно об узком окне у SpaceX для запуска Axiom-2

У компании SpaceX есть узкое окно для запуска миссии Axiom-2 на Международную космическую станцию (МКС). Об этом пишет SpaceNews.

У SpaceX есть узкое окно для запуска Axiom-2 на МКС
© Axiom Space

Как стало известно на брифинге НАСА, компания планирует запустить туристическую миссию на станцию 21 мая. В случае если в этот день ракета Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon не стартует, программе Axiom-2 придется подождать несколько месяцев, пока не будут осуществлены запуск космического корабля Dragon (3 июня) и первый пилотируемый полет космического корабля Starliner (21 июля).

В SpaceX заверили, что никаких технических проблем, из-за которых миссия Axiom-2 не была бы запущена 21 мая, нет.

8 апреля с космодрома во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, на борту которого находился частный экипаж миссии Axiom-1.

В сентябре Турция и американская компания Axiom Space подписали соглашение об отправке в 2023 году на МКС первого турецкого астронавта.

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