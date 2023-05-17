Google снова обязали восстановить доступ к YouTube-каналам РЕН ТВ

Арбитражный суд Москвы после апелляции подтвердил обязанность компании Google восстановить доступ к девяти YouTube-каналам российского телеканала РЕН ТВ. Об этом сообщает сам телеканал.

До этого телеканал подал иск в суд, в котором обязал структуры Google восстановить доступ для пользователей к просмотру девяти каналов истца на платформе YouTube. Речь идет о каналах «Новости», «Документальное кино», «Как устроен мир», «Территория заблуждений», «Минтранс» и других.